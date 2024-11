Ciclone extratropical se aproxima do sul do país e região entra em alerta

A cidade de São Paulo tem previsão de temporal e ventania nesta quarta-feira (23). As zonas norte, leste e central da capital estão com alerta de alagamento. De acordo com informações, um ciclone extratropical está se formando no sul do país, no qual os ventos podem chegar acima de 100km/h. A região entrou em estado de alerta para ventos fortes e tempestades.