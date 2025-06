Cidade Alerta conversa com mulher que sobreviveu a ataque de ex-marido e ex-sogra

O Cidade Alerta conversou, com exclusividade, com a mulher que sobreviveu ao ataque do ex-companheiro e da ex-sogra em São Paulo. Daila, de 32 anos, levou seis tiros de Josenildo e ficou entre a vida e a morte no hospital. A mãe do suspeito, Margarida, de 75 anos, o ajudou a fugir do local do crime. A vítima revelou estar consciente o tempo todo durante os disparos e ainda falou quais foram as últimas palavras de Josenildo a ela. A empresária foi atacada na padaria que lutou muito para construir, na Grande São Paulo. Josenildo e Margarida foram presos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!