Cidade Alerta fala com homem que teve moto incendiada por ex-mulher vestida de máscara do 'Pânico'

O Cidade Alerta falou com o homem que teve a moto incendiada por uma pessoa vestindo a máscara do filme “Pânico”. O vigia José Elicarlos afirmou que quem cometeu o ataque foi a ex-esposa dele, que teria colocado fogo no veículo após ver uma foto dele com a nova companheira. O homem revelou que eles já estão separados há dois anos. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver uma pessoa fantasiada despejando gasolina na moto de José e colocando fogo em seguida. Ela abandonou as roupas num lixão logo depois. A reportagem também conseguiu identificar a suspeita. Acompanhe o que ela e José têm a dizer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!