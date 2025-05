Cidade Alerta mostra locais ocupados por usuários e traficantes após esvaziamento da Cracolândia

O Cidade Alerta mostrou vários flagrantes de tráfico de drogas em áreas distintas do centro de São Paulo. Uma “biqueira” na região da Sé fica cheia de usuários, mesmo no meio da tarde. Outro ponto onde foi registrada a venda de entorpecentes é a Favela do Gato, no Bom Retiro. Lá, durante a negociação de uma porção de cocaína, surgiu um alerta e o negócio teve que ser interrompido com a chegada de um homem. Os flagrantes são de pontos para onde alguns usuários de drogas e traficantes migraram após o esvaziamento na Cracolândia.