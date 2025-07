Cinco jovens são mortos por facção ao serem confundidos com rivais a caminho do trabalho no MT

Cinco jovens saíram do Maranhão em busca de um sonho e foram assassinados no Mato Grosso. Eles iam trabalhar no primeiro emprego com carteira assinada e morariam no alojamento da empresa de construção civil. No entanto, quando o patrão foi buscá-los, não os encontrou. As malas dos jovens foram deixadas para trás e os celulares silenciados. Após meses de buscas, foi descoberto que os cinco rapazes foram confundidos com integrantes de uma facção rival, sequestrados, torturados e executados pelo “tribunal do crime”. A polícia agora trabalha para identificar os assassinos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!