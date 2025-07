Cirurgião plástico é acusado de abuso e importunação sexual por mais de 15 pacientes em São Paulo

Um médico está sendo acusado de abuso e importunação sexual por mais de 15 pacientes em São Paulo. Márcio Simões de Oliveira, de 54 anos, é cirurgião plástico e atende na Avenida Paulista, em São Paulo. As pacientes fizeram acusações graves contra ele, dizendo que houve tentativas de beijos, falas impróprias e até convite para o sexo. Segundo elas, nem a presença dos maridos o intimida. Os abusos aconteciam antes dos procedimentos e no pós-cirúrgico. Em defesa, Márcio afirmou que não dá em cima das pacientes e que é “apenas um sedutor”. Ele pode ser condenado à prisão a qualquer momento.



