'Coach da prosperidade': empresário famoso nas redes sociais é preso por fraudes e ligação com PCC

Foi preso, durante uma megaoperação da polícia em Barueri (SP), um empresário que atuava como “coach da prosperidade”. Felipe, de 29 anos, é apontado como líder de uma organização criminosa em São Paulo. Ele é investigado por aplicar inúmeros golpes na compra e venda de carros de luxo, além de envolvimento com o tráfico de drogas. O coach, como se apresenta nas redes sociais, ainda teria ligação com membros importantes do PCC.