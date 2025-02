Com ciúmes, mulher atropela quatro pessoas e foge com uma das vítimas em cima do capô do carro

Maria de Fátima nunca aceitou a separação do ex-companheiro e tudo piorou quando ela descobriu que a amiga Marli teria começado um affair com ele. A agressora ficou transtornada e começou a ameaçar a amiga. Ela foi de carro até a casa do ex, no Jaraguá, zona norte de São Paulo, viu Marli com três amigas conversando, acelerou o carro e atropelou as mulheres. A suspeita ainda fugiu com uma das vítimas no capô do carro. Os vizinhos ficaram desesperados e tentaram socorrer as vítimas. Duas delas estão em estado grave no hospital. Já a suspeita foi localizada em uma rua próxima e acabou presa.