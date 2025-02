Comerciante é encontrada morta em praia de Recife com sinais de estrangulamento; namorado é suspeito

A comerciante Érica Francisca da Silva, de 38 anos, foi encontrada morta em uma praia em Cabo de Santo Agostinho, no Recife, com sinais de estrangulamento. Segundo a perícia, o corpo foi levado e arremessado naquele local. Érica tinha dois filhos. Segundo a família, ela mantinha um relacionamento de menos de um ano com um homem de perfil violento. A última ligação para a família, pode ajudar a desvendar o autor do crime.



