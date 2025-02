Confusão e alvo errado: adolescente mata mãe de quatro filhos após roubar moto

A polícia procura um adolescente que matou uma mãe de família de 31 anos na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Meses antes, ele havia matado o dono de uma academia, foi apreendido, mas acabou sendo liberado em seguida pela justiça. Agora, fez mais uma vítima. Jéssica estava na porta de casa quando foi atingida por uma bala perdida e não resistiu. Ele e um comparsa de 15 anos se envolveram em uma confusão após roubarem uma moto. O dono da moto descobriu onde o veículo estava e decidiu ir recuperá-lo. Ao chegar ao local, deu de cara com os criminosos e uma discussão começou. Os adolescentes atiraram contra o dono da moto e o irmão dele, mas os rapazes conseguiram desviar dos tiros. Um dos disparos atingiu Jéssica, que estava do outro lado da rua e não tinha relação com a confusão. Os adolescentes fugiram.