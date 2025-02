Confusão e perseguição: PM mata homem após acidente de trânsito em Osasco (SP)

Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida entre o carro de um policial militar e o de um homem em Osasco, na Grande São Paulo. Foi por causa dessa colisão que começou uma discussão entre o PM Railton e Rodrigo, de 47 anos. Após a discussão, Rodrigo entrou no carro para ir embora, mas o agente o perseguiu e atirou diversas vezes contra ele. A vítima chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. Railton se entregou à polícia, e na delegacia, afirmou ter confundido o acidente de trânsito com uma tentativa de roubo, por isso teria reagido.