Conselheiro tutelar de São Paulo é afastado por manter relações sexuais com adolescente de 17 anos

Um conselheiro tutelar de São Paulo foi afastado do cargo após ser investigado por supostamente manter relações sexuais com uma adolescente de 17 anos, em troca de dinheiro e promessa de benefícios sociais. O caso ocorreu na sede do conselho, na zona norte da capital, e veio à tona após outras conselheiras terem acesso a mensagens trocadas entre o acusado e a vítima. O servidor está suspenso preventivamente desde 5 de março e responde por favorecimento à prostituição e exploração de menores, sob segredo de Justiça.



