Contagem regressiva! Faltam 30 dias para a estreia da nova edição de A Fazenda

A partir deste sábado (16), começa oficialmente a contagem regressiva para um dos realities mais aguardados do país: faltam apenas 30 dias para a estreia de A Fazenda . A décima sétima edição promete emoções intensas, tretas épicas e muita diversão direto do campo. Para aquecer os motores, você já pode movimentar as redes sociais com a hashtag: #AFazendaVemAí. Confira!



