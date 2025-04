Contas bancárias de idoso registram movimentações suspeitas após sua morte, no RJ

As contas bancárias de um idoso que morreu em uma UPA do Rio de Janeiro registraram movimentações suspeitas após sua morte. A filha de Francisco estava indo ao hospital no Rio de Janeiro onde o pai apareceu depois de sumir no Ceará, quando descobriu que as senhas bancárias tinham sido alteradas. Ela descobriu que as movimentações de mais de R$ 700 tinham sido feitas pelo coordenador da Unidade de Pronto Atendimento, que agora é investigado pela Polícia Civil e vai responder pelo crime de furto mediante fraude.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!