Coordenador do sindicato da Polícia Penal de SP investiga execução de agente relacionada ao PCC

O coordenador do sindicato da Polícia Penal do Estado de São Paulo revelou que uma carta interceptada em novembro passado indicava que o PCC teria planejado a execução de dois policiais penais em cada unidade. Sérgio Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi sequestrado e executado nesta terça-feira (14). Há indícios de que o assassinato possa ter sido parte de um "batismo" de um novo integrante do PCC, um jovem identificado como Lúcifer, de 16 anos.