Corpo de gari assassinado por empresário é velado sob forte comoção em Minas Gerais

O corpo do gari assassinado por um empresário foi velado nesta terça-feira (12), sob forte comoção de amigos e familiares, em Minas Gerais. Laudemir de Souza, de 44 anos, foi assassinado pelo empresário Renê Júnior, de 47, depois de um desentendimento no trânsito. Renê estava no trânsito atrás de um caminhão de lixo quando começou a xingar e ofender os trabalhadores para conseguir passar. Quando a motorista do caminhão deu passagem, Renê desceu do carro e apontou uma arma para o rosto da mulher. Os garis tentaram intervir e pediram para que o empresário não fizesse nada. Ele se afastou, mas atirou na barriga de Laudemir. O gari chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O suspeito foi preso em uma academia logo após o crime. Ele é casado com uma delegada e a arma utilizada no crime é dela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!