Um corpo foi encontrado em uma avenida de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, ele estava enrolado em plásticos em um cobertor. Ainda não há informações sobre o sexo da vítima. A polícia investiga o caso.



