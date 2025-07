Cozinheira marca encontro e é achada morta pelo vizinho dentro de casa

A cozinheira Adriana Lopes, de 45 anos, terminou um relacionamento recentemente e decidiu seguir em frente. Certa noite, Adriana marcou de sair com um vizinho, mas não apareceu. O homem, preocupado, foi até a casa dela e, segundo ele, deu de cara com o ex-namorado da cozinheira. O suspeito então pulou o muro e fugiu do local. Câmeras de segurança flagraram a fuga do assassino de Adriana. Ao entrar na casa, o vizinho encontrou Adriana caída no chão, toda machucada. Ela foi agredida com socos, chutes e golpeada com a porta do guarda-roupa. Adriana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A família desconfia do ex-namorado, que desapareceu após o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!