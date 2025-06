Cozinheiro é atacado com golpes de faca após ser acusado de furar fila em restaurante fast-food

O cozinheiro Jonathan, de 37 anos, sobreviveu a um ataque de um motoqueiro que alegou que ele e a esposa estavam furando a fila de um restaurante fast-food em São Paulo. Ele e a companheira foram orientados a pedir a comida pelo drive-thru, porque o local já estava fechado. Mesmo a pé, o casal seguiu para a fila e começou a ser xingado por um homem em uma moto, que alegou que os dois tinham furado a fila. Uma briga começou e Jonathan decidiu ir embora. O agressor, Wesley, pegou uma faca em casa e percorreu as ruas de Santo André, caçando o cozinheiro. Ele encontrou Jonathan em um terminal de ônibus, o golpeou diversas vezes e só parou quando foi rendido por um policial à paisana. O Cidade Alerta conversou com as vítimas. Acompanhe!



