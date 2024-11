Criança de 2 anos desaparece durante temporal no Paraná

Kimberly, de 2 anos, desapareceu durante um temporal que atingiu a região de General Carneiro, no Paraná. Buscas estão sendo feitas para localizar a criança, que foi arrastada após um rio que passa ao lado da casa dela transbordar por causa da chuva forte. Pai, mãe e três filhas crianças estavam na residência no momento. Os pais e as meninas mais velhas conseguiram se salvar, menos Kimberly, que foi levada pela força da água.