Criança de 6 anos aciona polícia e salva mãe das agressões do pai no interior de São Paulo

Uma criança de 6 anos acionou a polícia após presenciar a mãe sendo agredida pelo pai no interior de São Paulo. A ligação caiu, mas a menina voltou a telefonar e conseguiu pedir socorro. A mulher foi resgatada com vida, e o agressor, que já tinha antecedentes por violência doméstica, foi preso em flagrante. A prisão preventiva dele já foi decretada pela Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!