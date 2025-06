Criança de quase 2 anos é baleada na cabeça durante briga de trânsito

Laila, de 1 ano e 11 meses, estava no carro com os pais após saírem de uma festa. A poucos metros de casa, o pai se envolveu em uma briga de trânsito. O motorista do outro carro sacou uma arma e atirou contra o veículo da família. Laila foi atingida na cabeça. Câmeras de segurança mostraram os dois carros entrando em uma rua. O principal suspeito do crime é Alex de Oliveira Nunes. Ele foi preso em casa após o crime. Com Alex, os agentes encontram a arma e o carro usados no crime.



