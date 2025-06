Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pitbull no interior de São Paulo

Uma câmera de segurança flagrou um grupo de crianças e adolescentes subindo em um carro estacionado para tentar se proteger do ataque de um cachorro da raça pitbull, em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Eles tentaram se equilibrar enquanto o animal rondava o veículo e chegou a pular para alcançá-los. Na segunda tentativa, pela frente do carro, o pitbull conseguiu morder uma adolescente de 15 anos, que ficou ferida, mas já recebeu atendimento médico e se recupera em casa.



