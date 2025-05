Crime de vingança? Polícia identifica assassinos de irmãos em concessionária de São Paulo

A polícia identificou os assassinos dos irmãos Jackson e João. Um dos suspeitos teria sido agredido por eles durante a negociação de um veículo. Ele e o pai voltaram armados no dia seguinte e atiraram nos três irmãos. Dois morreram no local, e o terceiro foi socorrido e levado ao hospital, onde passou por cirurgia. Imagens de segurança flagraram o momento do crime dentro de uma concessionária.



