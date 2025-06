Crime por vingança: homem é baleado enquanto andava na calçada com filhos pequenos em Goiás

Um homem foi baleado enquanto caminhava por uma calçada com os filhos pequenos em Goiânia (GO). Um carro se aproximou e dois criminosos desceram, abrindo fogo contra a vítima. As crianças ficaram em pânico com a ação. Somente o homem que era alvo dos atiradores ficou ferido. Segundo a polícia, o motivo do ataque seria vingança. A vítima teria matado o irmão de um dos atiradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!