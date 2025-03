Criminosos utilizam carro de empresa de telefonia para cometer crimes em praça de Campinas (SP)

Câmeras de segurança flagraram criminosos cometendo crimes em uma praça em Campinas (SP), utilizando um carro que pertence a uma empresa que presta serviço de telefonia. Três suspeitos que usavam capuz, toucas e casacos foram vistos saindo do veículo e roubando um casal. A Guarda Municipal localizou o carro e começou uma perseguição após não ter a ordem de parada respeitada. Depois de vários quarteirões, os criminosos foram presos. O motorista era funcionário da empresa de telefonia e estava utilizando o carro do trabalho para não levantar suspeitas.



