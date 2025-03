Cuidadora de idosos é sequestrada e baleada em ataque orquestrado pelo ex-companheiro

Naira, mãe de dois filhos e cuidadora de idosos, foi baleada cinco vezes e deixada em um matagal em Campo Limpo Paulista, em um suposto ataque orquestrado pelo ex-namorado, Fábio. A família da mulher de 34 anos teme após receber ligações suspeitas do hospital sobre visitantes desconhecidos. Enquanto Naira se recupera de múltiplas cirurgias, a polícia investiga o envolvimento de Fábio, que já havia agredido a vítima no passado.



