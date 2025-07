‘Dama do crime’ é presa suspeita de articular lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Foi presa a mulher conhecida como "dama do crime". Uma mulher bonita, mas segundo as autoridades, muito perigosa. Anne Casaes, de 38 anos, é apontada como uma das principais articuladoras do Comando Vermelho em ações de lavagem de dinheiro em diferentes estados. Minas Gerais e Mato Grosso eram os estados com maior atuação da “dama do crime”. De acordo com os investigadores, a lavagem de dinheiro acontecia por meio de negociações de carros e gado. Essa não é a primeira prisão de Anne. A “dama do crime” já foi presa anteriormente por crimes relacionados à associação criminosa e lavagem de dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!