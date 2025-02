'Dama do Crime': veja quem era a mulher que liderava consórcio de traficantes de drogas

Lúcia Gabriela, conhecida como a "Dama do Crime", liderava um consórcio de traficantes de drogas e intermediava a compra de entorpecentes junto ao PCC em São Paulo. A jovem de 25 anos que está presa também chefiava lojas em pelo menos cinco estados do Brasil. Ela teve R$ 20 milhões de lucro, o que chamou a atenção da polícia. O grupo criminoso que ela fazia parte foi alvo de uma ação das Polícias Civis de São Paulo e do Tocantins, levando a prisão de 15 pessoas nos dois estados.