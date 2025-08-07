Logo R7.com
Delegada se disfarça de motorista de aplicativo para flagrar suspeito de assédio

Um homem foi preso após assediar uma motorista, mas acabou solto e pode estar atacando novamente

Cidade Alerta

Nesta semana, o Cidade Alerta exibiu a história de uma motorista de aplicativo que foi assediada por um homem que só pegava corridas dirigidas por mulheres. Lucas chegou a abaixar a calça e ameaçar Patrícia. Ele foi preso, mas acabou solto. Após a reportagem, alguns motoristas por aplicativo notaram que um cliente estava cancelando as corridas com motoristas homens e logo avisaram a polícia de que poderia ser Lucas. A delegada que investiga o caso, Regina Campaneli, se passou por motorista de aplicativo e fez uma viagem falsa com o homem que ataca mulheres na Grande São Paulo. Ela transformou a viatura em um carro de aplicativo para pegar o assediador no flagra. Acompanhe na reportagem.

