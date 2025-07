Delegado diz que médica ficou três dias com celular de amante que morreu após ser esfaqueado em MT

O delegado Bruno França afirmou que a médica Sabrina Fernandes ficou três dias com o celular de Ivan Bonotto, de quem supostamente era amante, para apagar provas que incriminam o marido dela, Gabriel Tacca. Sabrina usou da prerrogativa de sua profissão e invadiu o centro cirúrgico de um hospital em Sorriso (MT) onde Ivan estava após ser esfaqueado possivelmente a mando de Gabriel após verificar por uma câmera de monitoramento Sabrina e Ivan se beijando.



De acordo com o delegado, Sabrina devolveu o aparelho já com os dados apagados. Ele afirmou ainda que vai solicitar à Meta, dona do Instagram, se é possível recuperar trocas de mensagens eventualmente apagadas.