Delegado Olim é assaltado em bairro nobre de São Paulo; veja as imagens

O deputado estadual, delegado Olim, é assaltado em bairro nobre de São Paulo. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que o delegado para no trânsito. Em seguida, um motoqueiro se aproxima da janela do veículo. Ele aponta uma arma para a vítima, que entrega o relógio de luxo que estava no pulso. Em poucos segundos, o criminoso pega o objeto e vai embora. Olim ainda desce do carro e tenta correr atrás do suspeito, que consegue escapar. O carro do delegado acaba batendo no veículo da frente. Ninguém ficou ferido. A polícia fez buscas pela região, mas o assaltante não foi localizado.



