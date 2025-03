Delegado revela ter encontrado peça-chave da morte de Vitória

A investigação da morte de Vitória Regina de Souza trabalha, atualmente, com sete investigados. Um novo suspeito surgiu nesta madrugada (6) e está sendo levado à delegacia para prestar depoimento. Ele estava na companhia do ex-namorado de Vitória na noite do crime. O suspeito foi localizado em um sítio na zona onde o telefone da jovem esteve no dia do desaparecimento.



