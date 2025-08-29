Desaparecimento de adolescente em São Paulo gera preocupação na família

Dona Severina está aflita com o desaparecimento de sua neta Vitória, de 15 anos, que saiu para a escola na Vila Formosa e não voltou. A diretora da escola informou que Vitória não compareceu à aula. Pessoas próximas disseram que ela foi ameaçada por uma colega. Um segurança afirmou ter visto a adolescente com desconhecidos antes do sumiço. Além disso, uma tentativa de transferência bancária foi feita após seu desaparecimento. A polícia investiga o caso e busca informações sobre o paradeiro da jovem. Mara, amiga da família que conhece Vitória desde criança, descreve a menina como comunicativa e ingênua, expressando preocupação pelas circunstâncias do desaparecimento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!