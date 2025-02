Deslizamento de terra em Jandira (SP) deixa duas pessoas soterradas

Em Jandira, na Grande São Paulo, um deslizamento de terra resultou em duas pessoas soterradas. Uma já foi resgatada, com terra até a cintura, o que permitiu sua respiração. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuam para localizar a segunda vítima, desaparecida após o acidente. As equipes realizam escavações cuidadosas devido ao risco de novos deslizamentos e possíveis chuvas fortes.



