Detento mata policial dentro de hospital e foge usando a farda da vítima

Shaylon, um homem considerado perigoso, está preso há algum tempo por homicídios, porte ilegal de arma, tráfico. Há cerca de 10 dias, o detento passou mal no presídio e precisou ir ao hospital. Uma semana após ser internado, Shaylon esperou a madrugada e pediu para o policial que o acompanhava no quarto para ir ao banheiro. Euler, de 42 anos, tirou a algema de Shalyon. Neste momento, o detento foi para cima do policial e pegou a arma dele. Os dois entraram em luta e o policial penal, Euler, foi baleado duas vezes e não resistiu. Depois de balear o agente, Shaylon vestiu a farda e se passou pelo policial. Depois, ele conseguiu sair pela porta de frente do hospital com duas armas e a mochila do policial penal.



