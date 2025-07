Discussão por ciúmes deixa um morto e um ferido em bar no interior de São Paulo

Uma discussão por ciúmes terminou em tragédia em um bar de Louveira, no interior de São Paulo. Cristiano, conhecido e querido na região, foi ao local encontrar amigos após o trabalho. Durante os cumprimentos, beijou a mão de uma mulher, o que irritou o marido dela, Valdiomar. Armado, ele atirou em Cristiano e também acertou José Maria, que não tinha relação com a briga. Cristiano morreu no hospital, e José Maria segue internado. Valdiomar fugiu e está sendo procurado pela polícia.



