Dívidas e término recente: cuidadora de idosos desaparece após sair para trabalhar em Taubaté (SP)

A cuidadora de idosos Cristiana, de 40 anos, desapareceu após sair para trabalhar em Taubaté, no interior de São Paulo. No dia do sumiço, ela tomou café com a mãe e disse que iria direto para o condomínio de alto padrão onde trabalhava, mas a cuidadora nunca chegou ao local. A cunhada de Cristiana recebeu um áudio dias antes do desaparecimento, no qual a cuidadora dizia que estava sendo cobrada por uma dívida e que estava com muito medo. Além disso, a família revela que o ex-namorado dela era bastante agressivo e chegou a agredir a filha mais velha de Cristiana. O que ex-namorado disse à nossa reportagem? Quem é a pessoa para quem Cristiana devia dinheiro? Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!