Dois suspeitos são presos após atirarem em GCM durante tentativa de assalto na zona sul de São Paulo
Vítima foi baleada na cabeça e segue internada em coma induzido após passar por cirurgia
Dois suspeitos foram presos após balearem um guarda civil metropolitano durante uma tentativa de assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O GCM, de 46 anos, chegava à casa da mãe quando foi surpreendido por três criminosos em duas motos. Ao tentar reagir, foi atingido na cabeça por um disparo. Moradores tentaram socorrê-lo, e ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital do Campo Limpo, passou por cirurgia e segue internado em coma induzido. A polícia continua as buscas pelo terceiro suspeito.
