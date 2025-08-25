Dois suspeitos são presos após atirarem em GCM durante tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Dois suspeitos foram presos após balearem um guarda civil metropolitano durante uma tentativa de assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O GCM, de 46 anos, chegava à casa da mãe quando foi surpreendido por três criminosos em duas motos. Ao tentar reagir, foi atingido na cabeça por um disparo. Moradores tentaram socorrê-lo, e ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital do Campo Limpo, passou por cirurgia e segue internado em coma induzido. A polícia continua as buscas pelo terceiro suspeito.



