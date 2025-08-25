Logo R7.com
Cidade Alerta

Dois suspeitos são presos após atirarem em GCM durante tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Vítima foi baleada na cabeça e segue internada em coma induzido após passar por cirurgia

Cidade Alerta|Do R7

Dois suspeitos foram presos após balearem um guarda civil metropolitano durante uma tentativa de assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O GCM, de 46 anos, chegava à casa da mãe quando foi surpreendido por três criminosos em duas motos. Ao tentar reagir, foi atingido na cabeça por um disparo. Moradores tentaram socorrê-lo, e ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital do Campo Limpo, passou por cirurgia e segue internado em coma induzido. A polícia continua as buscas pelo terceiro suspeito.

