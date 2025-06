Donald Trump anuncia cessar-fogo entre Irã e Israel nesta segunda-feira (23)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Irã e Israel nesta segunda-feira (23). Bases no Iraque e no Catar foram atacadas pelo Irã antes do anúncio. A ofensiva americana focou em bases nucleares iranianas. Trump afirmou que os dois países concordaram com a trégua temporária.



