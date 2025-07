Dono de bar é executado a tiros após ter sobrevivido a outros dois atentados

O dono de um bar foi assassinado a tiros enquanto fechava comércio. A vítima é Moisés Melo, de 60 anos. Ele já era ameaçado de morte há algum tempo e, por isso, usava sempre um colete à prova de balas. O assassino disparou principalmente contra as outras partes do corpo do idoso, para garantir que o serviço seria concluído. Em uma imagem de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o assassino entra no bar e comete o crime. Ao todo, são oito disparos. Antes de fugir, o criminoso ainda tirou uma foto do idoso caído. Moisés já teria sido atacado outras duas vezes e ainda se recuperava do último atentado. A polícia investiga a causa dos ataques ao comerciante.



