Dono de barbearia é morto dentro do próprio local de trabalho em Mauá (SP)

Um homem foi morto dentro do seu próprio local de trabalho, em Mauá, no ABC Paulista. Anderson era dono da barbearia e um homem com o rosto coberto chegou no estabelecimento, procurando especificamente por ele. Anderson ainda tentou escapar, mas foi baleado diversas vezes e acabou morrendo. No momento estavam no local apenas a vítima e um funcionário, que escapou ileso. Anderson costumava se envolver em discussões e, segundo pessoas próximas, ele chegou a ser jurado de morte em algumas delas.