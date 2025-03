Dono de carro visto onde Vitória desapareceu é chamado para prestar depoimento

Na noite deste sábado (1º), viaturas da Polícia Civil saíram em busca do dono do veículo visto no local onde a garota Vitória desapareceu. O homem já foi identificado e ouvido na tarde desta sexta (28). No entanto, após o depoimento de um amigo de Vitória, a polícia o convocou novamente para confrontar as informações. Mais cedo, o corpo de uma garota foi encontrado na região de Cajamar, mas a polícia descartou a hipótese de que seja Vitória.