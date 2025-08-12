Dor e revolta: mãe de gari assassinado por empresário fala pela primeira vez

O Cidade Alerta conversa, com exclusividade, com dona Irani, mãe do gari assassinado por um empresário em Minas Gerais. Ela acredita que o assassino vai sair impune por ser marido de uma delegada. Dona Irani também se revoltou com o fato do empresário ter sido levado sem algemas para a delegacia. Laudemir de Souza, de 44 anos, foi assassinado por Renê Júnior, de 47, depois de um desentendimento no trânsito. Renê estava no trânsito atrás de um caminhão de lixo quando começou a xingar e ofender os trabalhadores para conseguir passar.



