Dupla é presa após perseguição policial no Espírito Santo; carro estava com documento bloqueado

Dois homens foram presos após uma perseguição policial em alta velocidade em Vitória, no Espírito Santo. O carro estava com documento bloqueado por roubo e os suspeitos usavam uniformes falsos da Polícia Civil. A dupla, de 25 e 37 anos, tentou fugir dos agentes após ser flagrada por um radar, mas foi encurralada em uma avenida, onde encontraram um revólver e uma espingarda calibre 12 no veículo. Um dos policiais envolvidos na prisão já havia detido um dos suspeitos anteriormente.



