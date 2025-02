Durante briga com o ex-marido, mulher é agredida pelo próprio irmão com um pedaço de madeira

Uma mulher de 37 anos foi agredida na garagem de casa. Ela estava discutindo com dois homens quando um deles pegou um pedaço de madeira e partiu para cima dela. O agressor é irmão dela. O ex-marido da vítima não aceitou a separação e não queria sair de casa. A mulher começou a jogar as coisas dele para fora, e irritado, o ex pegou um cabo de vassoura e começou a agredi-la. Ela pegou uma faca para tentar se defender e foi para a garagem. O irmão dela, que é vizinho e já tinha desavenças com ela, ficou ao lado do ex-cunhado e foi para cima da mulher também.