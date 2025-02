Durante buscas por traficante peruano, polícia descobre detalhes da facção ‘PCCITO’

Djan é um traficante peruano que veio para São Paulo abrir uma filial de uma facção que ele fazia parte no Peru. No Brasil, ele virou o chefe e começou a fazer os próprios negócios, em uma facção ficou conhecida como PCCITO. Só que ele sofreu um duro golpe no amor, pois a primeira-dama do tráfico o trocou por outro homem. Revoltado, ele matou o novo amor da primeira-dama e promete matá-la também. Durante as buscas por ele, os policiais descobriram mais detalhes da facção, incluindo um foragido procurado pela Interpol.