'É uma menina incrível, ajuda todo mundo', diz mãe de adolescente desaparecida

Os pais da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, conversaram com o Cidade Alerta. A adolescente desapareceu na última quarta-feira (26) e, em uma de suas últimas mensagens, relatou estar com medo de dois homens em um ponto de ônibus. ‘A Vitória é aquele doce de pessoa, a única coisa que ela pensa é em ajudar os outros', disse o pai da adolescente. 'É uma menina incrível, boa demais', afirmou a mãe da jovem.



