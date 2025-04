'El Monstruo’: comandante de facção peruana é procurado em SP

Buscas pelo líder de uma facção criminosa, conhecido como ‘El Monstruo’, acabaram em um tiroteio em Suzano, na Grande São Paulo. A polícia peruana oferece uma recompensa de quase R$ 1 milhão. El Monstruo é procurado pela Interpol acusado de liderar uma facção criminosa e de matar um cantor famoso no Peru. No Brasil, ele virou o chefe e começou a fazer os próprios negócios, em uma facção que ficou conhecida como Pccito.



