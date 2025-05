Emergência no ar: especialista explica como aviões pousam sem trens de pouso

O Cidade Alerta conversa com o especialista em avião, Daniel Calazans. Ele explica que, normalmente, um avião possui três trens de pouso. Nessas situações, para realizar um pouso em segurança, é recomendado que o piloto gaste o máximo de gasolina possível para reduzir as chances de incêndio. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!